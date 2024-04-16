إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.
ونقلت عن مصادر حكومية أمريكية أمس الإثنين أن بايدن أوصل لحليفه نتنياهو أن الولايات المتحدة "لن تشارك في أي أعمال هجومية ضد إيران".
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن بايدن قال سرا إنه يخشى من محاولات نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في المنطقة.
ومع ذلك، أوضح المحاورون أن الولايات المتحدة تعتقد بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير "حتمي" لكنها تتوقع أن يكون "محدود النطاق".
وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.
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