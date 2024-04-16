إن بي سي: بايدن يحذر نتنياهو من مهاجمة إيران ويؤكد عدم مشاركة واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت قناة NBC الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرد على إيران مؤكدا له أن واشنطن لن تشارك في شن أي هجوم على إيران.ونقلت عن مصادر حكومية أمريكية أمس الإثنين أن بايدن أوصل لحليفه نتنياهو أن الولايات المتحدة "لن تشارك في أي أعمال هجومية ضد إيران".

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن بايدن قال سرا إنه يخشى من محاولات نتنياهو جر الولايات المتحدة إلى صراع أوسع في المنطقة.

ومع ذلك، أوضح المحاورون أن الولايات المتحدة تعتقد بأن رد إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير "حتمي" لكنها تتوقع أن يكون "محدود النطاق".

وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.