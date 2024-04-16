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سعيد: هناك من يتآمر على تونس من خلف القضبان

4/16/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، إن هناك من يتآمر على أمن الدولة حتى من وراء القضبان، وما زالت الأموال تتدفق عليهم من الخارج.
ودعا إلى وضع حد لكل الانفلاتات التي تقع اليوم في تونس وخارجها.


وأضاف أن هناك من يريد ضرب الدولة من الداخل وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات، لكن الدولة التونسية موحدة وسياستها واحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع.


وقال إنه لا يزال هناك من يتآمر على أمن الدولة وآن الأوان لمحاكمتهم محاكمة عادلة.


كذلك شدد سعيد على ضرورة التصدي للمخدرات والهجرة غير الشرعية وتحميل كل طرف مسؤوليته.

RT

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