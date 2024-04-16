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الشواربة: رايتنا رمز للتضحية والوفاء للوطن

4/16/2024 3:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غرّد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة بمناسبة يوم العلم.

وقال الشواربة: "في يوم العلم نستذكر التاريخ الزاخر بالإنجاز ونتطلع لمستقبل زاهر لتظل رايتنا رمزًا للتضحية والوفاء للوطن ونكون دومًا على العهد مع قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وندعو الله أن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا ولتبقى رايتنا شامخة عالية على مر الزمن".

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