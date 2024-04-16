طوكيو تؤكد مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت وزارة الخارجية اليابانية مواصلة طوكيو تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية.وجاء في بيان الوزارة: "استجابة للوضع الأمني الدولي المتغير وللحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي وتعزيزه، ستعمل اليابان بثقة على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حلف شمال الأطلسي، الذي تتقاسم معه القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية".

يشلر إلى أنه عام 2023 خلال قمة الناتو في يوليو وبحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم الإعلان عن اتفاق بشأن برنامج الشراكة (ITPP) بين اليابان وحلف شمال الأطلسي.

ويهدف ITPP إلى الارتقاء بالتعاون بين اليابان والحلف إلى مستوى جديد يتضمن أربعة مجالات ذات أولوية: التحديات الأمنية الجديدة، والتحديات التقليدية، وتعزيز التعاون وتعزيز القيم الأساسية.

وضمن هذه المجالات، تم تحديد 16 مجالا محددا للتعاون، بما في ذلك الأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والعلوم والتكنولوجيا".