الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام حاراً وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.