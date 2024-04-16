الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء، يكون الجو صافٍ بوجهٍ عام حاراً وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الخميس، يكون الجو صافيا وحاراً نسبياً إلى حار وجاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو يوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
MENAFN16042024000205011050ID1108098801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.