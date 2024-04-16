Thursday, 18 April 2024 10:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب على غزة في يومها ال 193.. شهداء وجرحى في غارات على رفح ومناطق متفرقة من القطاع

4/16/2024 3:12:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ193، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع، وتركزت الغارات في دير البلح ورفح، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء شمال مخيم النصيرات وقرب مسجد التوبة في جباليا.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، وفجر وصباح الثلاثاء، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وقصفت طائرة حربية منزلًا في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا للمستشفيات بالمدينة.


كما قصفت طائرات حربية أراض زراعية في منطقتي حي الزهور وخربة العدس بالمدينة ذاتها.


فيما استشهد 3 مواطنين في قصف متواصل على مناطق شمال مخيم النصيرات والتي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ نحو أسبوع، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية والطائرات المسيرة المسماة "كواد كابتر".


وقصفت طائرات حربية منطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع.


وشهدت مناطق شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، تطورات ميدانية، بتوغل قوات إسرائيلية في بلدة بيت حانون، ومحاصرة مدارس تؤوي نازحين في البلدة، وسط إطلاق نار مكثف.


وأجبرت قوات الاحتلال، الشبان في مراكز الإيواء على خلع ملابسهم وتسليم أنفسهم، فيما دفعت النساء والأطفال للخروج جنوبًا باتجاه وسط البلدة، تحت تهديد السلاح.


ولا زالت العملية العسكرية مستمرة في بلدة بيت حانون، تزامنًا مع توغل محدود شمال بيت لاهيا، وآخر شرق جباليا، وهي مناطق تعرضت لقصف جوي ومدفعي.


وقصفت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، مسجد شهداء الفاخورة ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.

MENAFN16042024000205011050ID1108098800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث