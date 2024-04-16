الحرب على غزة في يومها ال 193.. شهداء وجرحى في غارات على رفح ومناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ193، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع، وتركزت الغارات في دير البلح ورفح، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء شمال مخيم النصيرات وقرب مسجد التوبة في جباليا.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، وفجر وصباح الثلاثاء، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.





وقصفت طائرة حربية منزلًا في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا للمستشفيات بالمدينة.





كما قصفت طائرات حربية أراض زراعية في منطقتي حي الزهور وخربة العدس بالمدينة ذاتها.





فيما استشهد 3 مواطنين في قصف متواصل على مناطق شمال مخيم النصيرات والتي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ نحو أسبوع، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية والطائرات المسيرة المسماة "كواد كابتر".





وقصفت طائرات حربية منطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع.





وشهدت مناطق شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، تطورات ميدانية، بتوغل قوات إسرائيلية في بلدة بيت حانون، ومحاصرة مدارس تؤوي نازحين في البلدة، وسط إطلاق نار مكثف.





وأجبرت قوات الاحتلال، الشبان في مراكز الإيواء على خلع ملابسهم وتسليم أنفسهم، فيما دفعت النساء والأطفال للخروج جنوبًا باتجاه وسط البلدة، تحت تهديد السلاح.





ولا زالت العملية العسكرية مستمرة في بلدة بيت حانون، تزامنًا مع توغل محدود شمال بيت لاهيا، وآخر شرق جباليا، وهي مناطق تعرضت لقصف جوي ومدفعي.





وقصفت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، مسجد شهداء الفاخورة ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.