الحرب على غزة في يومها ال 193.. شهداء وجرحى في غارات على رفح ومناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ193، كثف الطيران الإسرائيلي غاراته على القطاع، وتركزت الغارات في دير البلح ورفح، بينما جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء شمال مخيم النصيرات وقرب مسجد التوبة في جباليا.
واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، وفجر وصباح الثلاثاء، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقصفت طائرة حربية منزلًا في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا للمستشفيات بالمدينة.
كما قصفت طائرات حربية أراض زراعية في منطقتي حي الزهور وخربة العدس بالمدينة ذاتها.
فيما استشهد 3 مواطنين في قصف متواصل على مناطق شمال مخيم النصيرات والتي تتعرض لعملية عسكرية واسعة منذ نحو أسبوع، وسط قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية والطائرات المسيرة المسماة "كواد كابتر".
وقصفت طائرات حربية منطقة الحكر في دير البلح وسط القطاع.
وشهدت مناطق شمال قطاع غزة، الليلة الماضية، تطورات ميدانية، بتوغل قوات إسرائيلية في بلدة بيت حانون، ومحاصرة مدارس تؤوي نازحين في البلدة، وسط إطلاق نار مكثف.
وأجبرت قوات الاحتلال، الشبان في مراكز الإيواء على خلع ملابسهم وتسليم أنفسهم، فيما دفعت النساء والأطفال للخروج جنوبًا باتجاه وسط البلدة، تحت تهديد السلاح.
ولا زالت العملية العسكرية مستمرة في بلدة بيت حانون، تزامنًا مع توغل محدود شمال بيت لاهيا، وآخر شرق جباليا، وهي مناطق تعرضت لقصف جوي ومدفعي.
وقصفت طائرات الاحتلال، الليلة الماضية، مسجد شهداء الفاخورة ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر.
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