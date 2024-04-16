مجلس النواب الأميركي يصوت على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري سيصوت هذا الأسبوع على نصين منفصلين لتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، في انفراجة تأتي بعد أشهر من الخلافات السياسية بين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، والجناح اليميني في المعارضة الجمهورية.

ويعرقل الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري منذ أشهر حزمة مساعدات ضخمة لكييف قيمتها 60 مليار دولار، ربطت إدارة بايدن إقرارها بتقديم مساعدات أخرى لإسرائيل وتايوان.

وقال جونسون في منشور على منصة إكس إنه "هذا الأسبوع، سندرس مشاريع قوانين منفصلة(...) لتمويل حليفتنا إسرائيل، ودعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي، وتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".

والكونغرس منقسم بين مجلس نواب تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، ومجلس شيوخ يسيطر عليه حلفاء بايدن الديموقراطيون.

والمساعدات التي طلب بايدن تقديمها لكل من أوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها مجتمعة 95 مليار دولار، وقد صادق عليها مجلس الشيوخ كحزمة واحدة، لكن رئيس مجلس النواب عرقل إقرارها.

وفي إشارة منه إلى هذه الحزمة البالغة قيمتها 95 مليار دولار، قال جونسون للصحافيين "لن نصوت على حزمة مجلس الشيوخ في شكلها الحالي، بل سنصوت على كل من هذه الإجراءات بشكل منفصل في أربعة أجزاء مختلفة".

وأتى تصريح جونسون بعد أن أعلن البيت الأبيض صراحة أنه يعارض إقرار أي مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل حصرا، ويهمل أوكرانيا.

وخلافا للمساعدات التي يريد بايدن تقديمها لأوكرانيا، فإن الجمهوريين لا يعارضون بتاتا المساعدات التي تريد الإدارة الديموقراطية تقديمها لإسرائيل.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، خلال مؤتمر صحافي الإثنين "لن نقبل اتفاقا مستقلا. إن اتفاقا مستقلا لن يساعد إسرائيل وأوكرانيا".

ويمثل إقرار مساعدة عسكرية لكييف رهانا محفوفا بالمخاطر لجونسون ومصيره السياسي، إذ إن الجناح اليميني سبق وأن هدد بالسعي لعزله إذا ما أقر مجلس النواب المساعدات العسكرية الموعودة لكييف.

وتزايد إحباط أوكرانيا في الأشهر الأخيرة بسبب تأخر الكونغرس الأميركي في إقرار هذه الحزمة من المساعدات.