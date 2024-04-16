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الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد المقدسي المحتسب

4/16/2024 3:12:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN هدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب منفذ عملية إطلاق نار تجاه مركز لشرطة الاحتلال في القدس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحتسب وهو من بلدة بيت حنينا، نفذ عملية إطلاق النار بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما وصفته حالته حينها بالخطيرة.

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