الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد المقدسي المحتسب

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحتسب وهو من بلدة بيت حنينا، نفذ عملية إطلاق النار بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما وصفته حالته حينها بالخطيرة.

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