الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد المقدسي المحتسب

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد المقدسي المحتسب
التاريخ
4/16/2024 3:12:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN هدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب منفذ عملية إطلاق نار تجاه مركز لشرطة الاحتلال في القدس.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحتسب وهو من بلدة بيت حنينا، نفذ عملية إطلاق النار بعد أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين أحدهما وصفته حالته حينها بالخطيرة.
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