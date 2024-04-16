محللون إسرائيليون: تل أبيب سترد في المكان والزمان اللذين تختارهما

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- يأخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقلّ كثيراً في تصريحاته منذ الهجوم الإيراني على الدولة العبرية ليل السبت-الأحد، وقته لاتّخاذ قرار بين توجيه ضربة سريعة وقوية قد تشعل المنطقة، أو التريّث لحصد مكاسب دبلوماسية.

فمنذ إطلاق إيران مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، ليل السبت-الأحد، لم يخاطب نتنياهو الإسرائيليين، وترأس، مذّاك، اجتماعين لحكومة الحرب، وتواصلَ هاتفياً مع الحليف الأمريكي. ووزّعت على وسائل الإعلام صورتان للاجتماعين.

ومساء الإثنين، دعا نتنياهو، في رسالة مقتضبة نشرها مكتبه على منصة إكس،“المجتمع الدولي لأن يبقى موحداً لمقاومة هذا العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي”.

لكنّ الغموض المطلق ما زال سائداً حول ما قد يكون عليه ردّ إسرائيل على هجوم مباشر، هو الأول لإيران ضد“أراضي” الدولة العبرية.

والضربة الإيرانية هي بدورها رد على قصف قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، في الأول من نيسان/أبريل، في ضربة نُسبت لإسرائيل.

وسارع إلى إطلاق المواقف وزراء يعتبرون من الصقور في الحكومة، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا، في الليلة نفسها، إلى رد“ساحق”.

وعلى منصة إكس ندّد زعيم المعارضة يائير لبيد بموقف بن غفير قائلاً:“الطلب من وزراء هذه الحكومة أن يتّبعوا سلوكاً مسؤولاً يعدّ مهمة مستحيلة، لكن يتوجّب عليهم على الأقل أن يكفوا عن إطلاق تهديدات لإيران عبر وسائل الإعلام”.

وندّد رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بأولئك“الذين يريدون إشعال الشرق الأوسط برمّته”، متّهما نتنياهو بتغليب مصالحه الشخصية وحماية مستقبله السياسي على كل ما عدا ذلك.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل، أنها لا تريد“حرباً واسعة النطاق مع إيران”، وحذّرت من أنها لن تشارك في أي عملية انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية.

وعلى الرغم من مشاركة فرنسا والمملكة المتحدة في التصدي للهجوم الإيراني، نأى البلدان بنفسهما عن أي رد انتقامي إسرائيلي.

واستبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون مشاركة بلاده في أي رد، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنّب“اشتعال” المنطقة.

من جهتها أعلنت إيران أنها طوت الصفحة، وأن“المسألة منتهية”، لكنّها حذّرت إسرائيل من أن“أي تصرّف متهوّر سيلقى ردّاً أقوى وأكثر حزماً”.

لا شيء وشيكاً

التحدّيات التي تواجهها إسرائيل كبيرة لأنها من دون دعم حلفائها الغربيين، ولولا إسقاط الأردن“أجساماً طائرة” خرقت أجواءه، لكانت كثافة المسيّرات والصواريخ الإيرانية قد تخطّت القدرة الاستيعابية لقبّتها الحديدية.

وتشكيل تحالف تكتيكي تقوده الولايات المتحدة، ويضم المملكة المتحدة وفرنسا وبلداناً في المنطقة، على غرار الأردن، هو مشروع تسعى إسرائيل، منذ سنوات عدة، لتحقيقه.

في أيلول/سبتمبر 2022، أعربت إسرائيل عن رغبتها في تشكيل“تحالف للردع” ضد إيران، وطلبت مساعدة دول عدة بينها فرنسا، لكن من دون جدوى.

لذا فإن هذا المكسب ثمين جداً للبلاد، وخصوصاً أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تطرّق، في نهاية آذار/مارس، إلى خطر مواجهة إسرائيل“عزلة متزايدة” بسبب الحصيلة الفادحة للقتلى المدنيين في حربها ضد حركة“حماس” في قطاع غزة.

لكن المفارقة أن هذا الاتحاد في مواجهة إيران“سيحدّ من حرية تحركها في الرد”، وفق ما أكد تامير هايمان، العسكري السابق ومدير معهد دراسات الأمن القومي، في منشور على منصة إكس، الأحد.

تجنّباً لإثارة استياء حلفائها، قد تعمد إسرائيل إلى إرجاء أي ردود انتقامية.

وقال كاليف بن-دور، المحلل السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ونائب رئيس تحرير صحيفة فاثوم المتخصصة:“سيكون من المفيد الحفاظ على هذا التحالف الدفاعي الغربي والسني والإسرائيلي، والذي يكاد يكون غير مسبوق، لذا فإن الأمر يتجه أكثر إلى ضبط النفس”.

لكنّه لفت إلى أنه“في الوقت نفسه، لا يمكن في الشرق الأوسط أن تتعرض لهجوم بأكثر من 300 مسيّرة وصاروخ من دون فعل شيء”.

وتابع“أعتقد أن شيئاً لن يحدث في الأسبوعين المقبلين، ليس هذا أمراً يتعيّن على إسرائيل القيام به على الفور، لكن إسرائيل سترد، على الأرجح بطريقة أكثر سرية وفي الزمان والمكان اللذين تختارهما”.

وقال الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية جان-لو سمعان إن الرد لن يكون صريحاً ومباشراً، معتبراً أن خياراً كهذا لن يحظى بموافقة أمريكية.

وأعرب دبلوماسي في أحد بلدان التحالف، في تصريح لوكالة فرانس برس، عن“رضاه” لكون“مواقف الصقور” لم تسدِ في نهاية الأسبوع.

وأضاف الدبلوماسي:“نقول لهم اعملوا معاً على احتواء التصعيد، لديكم فرصة تتمثل بتعاطف الرأي العام”.

وشدّد الدبلوماسي الإسرائيلي السابق جيريمي إيسخاروف على أهمية“الإقلال في الحديث عن الأمر”، موضحاً:“في هذه المرحلة، يجب أن يشعر الإيرانيون بالقلق، وأن يبقوا في وضع ضبابي لأطول فترة ممكنة”.