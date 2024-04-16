الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين، واعتقلت 5 شبان، هم: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، ورامي العجاوي، وفادي الصوص، وصبحي الجعفر.
فيما اقتحمت قوات أخرى، مدينة قلقيلية، وسط مداهمة لعدد كبير من المنازل والمحال التجارية وغيرها، حيث قامت بتحطيم مركبة على الأقل خلال عمليته.
واعتقلت تلك القوات الشاب رجب الأقرع من داخل منزله في المدينة، فيما اعتقل الشاب تامر عودة من داخل منزله في قرية حبلة.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان تعمر شاهين ومحمد الصيفي وأيهم السجدي بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة.
وفي الخليل، اعتقل الشاب عبادة أبو شرخ من منزله في منطقة الكسارة في المنطقة الجنوبية.
واقتحمت قوة أخرى مسجد أبو بكر الصديق في عزبة الجراد بطولكرم، وصادرت مبلغًا ماليًا من تبرعات المصلين.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت الشاب محمد اللوزي من مخيم قلنديا،والطفل يزن كياله عقب اقتحام منزل عائلته في مخيم شعفاط.
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