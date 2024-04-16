الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network ) طوباس/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.
وأعاقت قوات الاحتلال مرور المركبات على الحاجز، خاصة المتوجهين إلى الأغوار، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.
ويشهد الحاجز الذي يفصل طوباس عن الأغوار الشمالية منذ أشهر تشديدا وتفتيشا لمركبات الفلسطينيين، ما يعيق تنقلاتهم والتحاقهم بوظائفهم، وأعمالهم اليومية.
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