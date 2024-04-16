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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

4/16/2024 3:12:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN-شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأعاقت قوات الاحتلال مرور المركبات على الحاجز، خاصة المتوجهين إلى الأغوار، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

ويشهد الحاجز الذي يفصل طوباس عن الأغوار الشمالية منذ أشهر تشديدا وتفتيشا لمركبات الفلسطينيين، ما يعيق تنقلاتهم والتحاقهم بوظائفهم، وأعمالهم اليومية.


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