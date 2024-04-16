الاحتلال يقتحم عرابة وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة عرابة جنوب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفيرت .
وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، وداهمت أحياء عدة في البلدة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش في المنازل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات
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وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل كفيرت، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، واحتجزت شابا لفترة، قبل أن تطلق سراحه .
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