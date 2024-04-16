الاحتلال يقتحم عرابة وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة عرابة جنوب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية كفيرت .

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، وداهمت أحياء عدة في البلدة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش في المنازل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات

.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل كفيرت، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، واحتجزت شابا لفترة، قبل أن تطلق سراحه .