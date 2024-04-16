البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في عام 2023

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن بلغا قيمة دخلهما 619.976 دولارا في عام 2023، وفقاً لإقرارهما الضريبي المشترك.



وكشف البيت الأبيض في بيان، بمناسبة أن يوم الاثنين هو الموعد النهائي للأمريكيين لتقديم ضرائبهم، أن نائب الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوج إيمهوف، كسبا 450.299 دولارا في العام الماضي.



وذكر البيان أن بايدن "يعتقد أن جميع موظفي البيت الأبيض يجب أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي، وأن التقليد القديم المتمثل في إصدار إقرارات الضرائب الرئاسية سنويا يجب أن يستمر دون انقطاع".



وجاء الجزء الأكبر من دخل عائلة بايدن من راتبه الذي أقره الكونغرس بقيمة 400 ألف دولار، إلى جانب معاش التقاعد، وحصلت السيدة الأولى أيضا على 85.985 دولارا من منصبها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا.



ودفع بايدن 146.629 دولارا كضريبة دخل في 2023، مما يجعل معدل ضريبة الدخل 23.7%.



وذكر بايدن وزوجته إلى التبرع بـ20477 دولارا أمريكيا إلى 17 جمعية خيرية مختلفة في 2023، و5000 دولار أمريكي لمؤسسة بو بايدن، التي تعمل على حماية الأطفال من سوء المعاملة، ومبالغ أصغر لمنظمات خيرية.



وزاد دخلهما 579.514 دولارا أمريكيا في 2023 عن 2022. وكان بايدن أعلن حصولهما على دخل قدره 610.702 دولارا أمريكيا في عام 2021 وفي العام التالي حصلا على 607.336 دولارًا أمريكيا.



وأعاد بايدن وزوجته إحياء تقليد قيام العائلة الأولى بإصدار إقراراتها الضريبية عند توليهما منصبهما في 2021.



ويمكن اعتبار بيان البيت الأبيض عن الإقرارات الضريبية بمثابة انتقاد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي رفض الكشف طوعا عن إقراراته الضريبية عندما كان رئيسا.



وتم نشر الإقرارات الضريبية لترامب خلال 6 سنوات، بما في ذلك الفترة التي قضاها كرئيس، للشعب من قبل مجلس النواب في نهاية 2022.

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