ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن

ارتفاع جديد على غرام الذهب 21 في الأردن
التاريخ
4/16/2024 3:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 80 قرشا للغرام ، ووصل سعر غرام الذهب 21 الى 47.7 دينارا للبيع للمواطنين ، و 45.7 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 42.7 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.2 دينارا للشراء منهم .
MENAFN16042024000208011052ID1108098790
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.