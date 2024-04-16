3 دولارات مكاسب الذهب في المعاملات الفورية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وربحت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.
وبحلول الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.12% أو ما يعادل 3.01 دولار ليصل إلى 2385.59 للأونصة.
وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.78% أو ما يعادل 18.45 دولار لتصل إلى 2401.5 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 0.41% إلى 28.83 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنحو 0.07% إلى 984.1 دولار، وهبط البلاديوم 0.38% إلى 1039.03 دولار.
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