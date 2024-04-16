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3 دولارات مكاسب الذهب في المعاملات الفورية

4/16/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم، وربحت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.12% أو ما يعادل 3.01 دولار ليصل إلى 2385.59 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.78% أو ما يعادل 18.45 دولار لتصل إلى 2401.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 0.41% إلى 28.83 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنحو 0.07% إلى 984.1 دولار، وهبط البلاديوم 0.38% إلى 1039.03 دولار.

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