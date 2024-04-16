«الطوارئ والأزمات» تؤكد على ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية

دعت الهيئة الوطنية لإدارة

الطوارئ والأزمات والكوارث تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.



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