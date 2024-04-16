«الطوارئ والأزمات» تؤكد على ضرورة البقاء في المنازل واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.
وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.
ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.
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