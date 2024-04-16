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سبينس تُعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

4/16/2024 2:17:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة" أو "سبينس")، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، اليوم عـن نيّتها للمضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.
أبرز سمات الطرح
. ستطرح الشركة 900,000,000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
. جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لمجموعة الصير ش.ذ.م.م؛ المساهم الوحيد في الشركة؛ ("المساهم البائع") المخوّلة بتعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة")
. سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين
أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
. تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
. سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
. من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("القبول") في مايو 2024.
هيكلية رأس المال وسياسة توزيع الأرباح
. تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج ("الإدراج") ليكون 36,000,000 درهم موزع على عدد 3,600,000,000 سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم.
. بعد اكتمال الطرح، وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام ، على أن تكون الدفعة الأولى في أكتوبر 2024، وذلك عن النصف الأول من عام 2024.
. بالنسبة للسنة المالية 2024 وما بعدها، تسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 70% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب.
. تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة للتدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.
. تخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لدراسة مجلس الإدارة لمتطلبات الإدارة النقدية لأعمال الشركة اللازمة للنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وسبل تحقيق النمو.
وبهذه المناسبة، قال السيد علي سعيد جمعة البواردي، المساهم المؤسس ورئيس مجلس إدارة سبينس: "بدأت مسيرتنا في دبي مطلع الستينيات، ونحن فخورون بخطوتنا التالية المهمة التي ستُضاف إلى سجل إنجازاتنا الحافل. سبينس هي علامة تجارية عريقة تتمتع بتراث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلتزم بأعلى معايير الجودة، وقد تطورت على مر العقود لتصبح واحدة من أبرز متاجر التجزئة لبيع المواد الغذائية الطازجة الفاخرة في الدولة. كما تتمتع علامتنا التجارية بطموح كبير، وقدرةٍ فائقة على الازدهار في واحدة من الأسواق الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية لشركتنا، والتي نتحمس جداً للشروع بها والانطلاق نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين".
من جهته قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: "تمكّنا طيلة مسيرتنا من توسيع نطاق أعمالنا لندير اليوم واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق عبر 75 موقعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مع التزمنا بتوفير المنتجات الطازجة عالية الجودة والخدمة الاستثنائية للعملاء. ونجحت سبينس في ترسيخ حضورها في واحدة من أكثر البلدان حيويةً ونمواً ومرونةً في المنطقة، ونطمح إلى بلوغ آفاق جديدة مستفيدين من الظروف الاقتصادية الداعمة. لدينا سجل نمو حافل، ويتجلّى ذلك من خلال التوسع المستمر لشبكة متاجرنا، وزيادة الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، وسلسلة الإمداد المتكاملة. وهو ما يدفعنا إلى تحقيق أداء مالي قوي على أساس نمو المثل بالمثل وهوامش ربح قوية. ونحن متحمسون جداً للإنجازات التي سنحققها هذا العام، كما سنحتفل خلاله بالذكرى المئوية لعلامة سبينس التجارية في المنطقة، ونخطط لدخول سوق المملكة العربية السعودية باعتبارها سوقاً واعدة لاحتضان إمكاناتنا الهائلة. ومع نمو مجموعتنا تبقى رسالتنا راسخة دون تغيير وتركز على إلهام مجتمعاتنا وتوفير سبل العيش لها بما يضمن تمتعها بحياة أفضل، يوماً بعد يوم".
تفاصيل الطرح
تتوقع مجموعة الصير ش.ذ.م.م بيع 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (أي ما يعادل إجمالي 900,000,000 سهم)، ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
سيتألف الطرح من:
. طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليه باسم المكتتبين في " الشريحة الأولى").
. طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استناداً للائحة س (S) تبعاً لقانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي") ووفقاً للعروض المعفاة ("طرح للمستثمرين المحترفين" والمشار إليه في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المكتتبين في "الشريحة الثانية").من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2024. و من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المحترفين
يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقا لسعر الطرحومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في مايو 2024، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق دبي المالي.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر")، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسيتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. وستتوفر نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع كمستشار للإدراج.
وتم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م. ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين.تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) كمدير مشتركين لسجلات الاكتتاب.تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.
لمحة عامة على سبينس
تدير سبينس 75 من متاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في المتاجر الكبرى تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024. وتُعد المجموعة واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيث تستحوذ المجموعة على حصة 27% من السوق المستهدف في دبي وحصة 12% من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ حجمه 23 مليار درهم كما في عام 2022. وتدير المجموعة محفظة تضم 75 متجراً ("المتاجر")، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدماً مربعاً؛ تمتلك المجموعة 64 متجراً منها، وتدير 11 متجراً بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية تحت مظلة الثلاث اسماء تجارية المشار اليها، تحتل أماكن استراتيجية في عدد من المدن المُختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.اشتملت المنتجات التي توفرها المجموعة على 55,828 وحدة مخزون ("وحدات المخزون") خلال 2023، وكان أكثر من نصفها في المتوسط من المنتجات الغذائية الطازجة. وإلى جانب علاقة المجموعة بمورديها الرئيسيين الاستراتيجيين، فإنها تنتج عروضها الخاصة من المنتجات عالية الجودة ("العلامة التجارية الخاصة") تحت مظلة العلامات التجارية "سبينس فوود" و"سبينس هووم" و"سبينس ولنس" و"فاين فود" وتُخزّن منتجات علامة "ويتروز" التجارية.تتمتع سبينس بمعدلات نمو تاريخية قوية، حيث ارتفعت إيراداتها خلال عام 2023 لتصل إلى 2.87 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% منذ عام 2019، مدفوعاً بنمو الانتشار عبر الإنترنت، واتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة، والتغلب على تزايد معدلات التضخم من خلال نهج التسعير الاستراتيجي وزيادة عدد المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة.وفي نوفمبر 2023، تأسست شركة سبينس كشركة خاصة محدودة بموجب أحكام قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 ("قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي") ثم تم اعادة تسجيلها في تاريخ 29 مارس 2024 إلى شركة عامة محدودة بالأسهم.
مزايا الاستثمار
. الطلب الكبير والمتنامي والمرن على الأطعمة الفاخرة في مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل
o تتمتع سبينس بمكانة جيدة تؤهلها الاستفادة من المشهد الاقتصادي القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يشهد اقتصاد الدولة نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2028، مع توقع نمو نصيب الفرد من الدخل المتاح للإنفاق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.3% خلال نفس الفترة.
o وعلى الرغم من توقع نمو التعداد السكاني في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.7% خلال الفترة من 2022 إلى 2028، يتوقع أن يشهد تعداد السكان الأثرياء في الدولة نمواً بوتيرة أسرع، ليحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% خلال الفترة ذاتها. مما يؤدي إلى استمرار الطلب على الأغذية الفاخرة في الدولة.
o تخطط المجموعة لتوسيع أعمالها إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، وذلك باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يشهد اقتصادها نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% خلال الفترة من 2022 إلى 2028، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الأثرياء بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.4% خلال الفترة ذاتها. وستركز سبينس على افتتاح متاجر في مدينتي جدة والرياض، باعتبارهما المدينتين الأكثر كثافة سكانية في المملكة العربية السعودية.
o يتجاوز سوق سبينس المستهدف للمتسوقين الأثرياء في قطاع بيع البقالة بالتجزئة النمو الإجمالي في سوق البقالة، حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2028 في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما في الرياض وجدة، فيتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7%. . أحد رواد تجار التجزئة للأطعمة الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الاستعداد للتوسع الإقليمي في المملكة العربية السعودية
o بلغت حصة المجموعة من السوق المستهدف في دولة الإمارات العربية المتحدة 12%، وحصة 27% من السوق المستهدف في دبي في عام 2022. وفي نهاية عام 2023، امتلكت المجموعة 46 متجراً في دبي، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل متاجر تجزئة البقالة الفاخرة في سوقها المحلي، مما يمنحها فرصة للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المستهدف من خلال التوسعات الإضافية.
o تحتل المجموعة مكانة بين رواد تجارة تجزئة البقالة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نالت إشادة العديد من الهيئات الصناعية، حيث حصلت على جائزة أفضل متجر كبير من مجلة "بي بي سي جود فود" لعامي 2021 و2023، وجائزة أفضل تاجر تجزئة مسؤول من "ريتيل مي" عن عام 2022، وحصلت أيضاً على الجائزة البرونزية في مجال التغذية من "سيجنال جلوبال بودكاست"، عن بودكاست سبينس للتغذية "Nourish" لعام 2023.

. نطاق واسع من الأطعمة الطازجة مقترنًا بخدمة عملاء متميزة عبر منصة متعددة القنوات
o يركز عرض القيمة للمجموعة على المنتجات الطازجة عالية الجودة وخدمة العملاء الاستثنائية، حيث أن أكثر من 50% من وحدات المخزون في عام 2023 تتعلق بالمنتجات الغذائية.
o تتمتع العلامات التجارية الخاصة التي تمتلكها المجموعة، مثل "سبينس فوود" و"سبينس هووم" و"سبينس ولنس"، إلى جانب حقها الحصري لبيع منتجات علامة "ويتروز" التجارية بميزة تنافسية ضخمة. وفي المتوسط، باعت المجموعة أكثر من 7200 وحدة مخزون من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة وعلامة "ويتروز" التجارية خلال 2023. وتستهدف سبينس توفير المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة بأسعار أرخص للعملاء بنسبة 10% مقارنة بالبدائل من العلامات التجارية الأخرى، وفي بعض الحالات تكون أرخص بنسبة 60%.
o وكان لدى المجموعة في 2023 ما يزيد عن 3,984 علاقة تتعلق بالعلامات التجارية. ومن بين أفضل 100 علاقة للمجموعة مع العلامات التجارية، 78% منها مع علامات تجارية دولية. وتدخل المجموعة بصفة دورية في مفاوضات بخصوص الحقوق الحصرية لمدد مُحددة.
o تُمكّن المجموعة المستهلكين، من خلال عروضها متعددة القنوات، من التسوق بمرونة ويُسر، حيث تمتلك المجموعة العديد من أشكال المتاجر المرنة والقريبة من المستهلكين. واستثمرت المجموعة أيضا ًفي قدرات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تملكها المجموعة لكل من "سبينس" و"ويتروز"، فضلاً عن منصات التوصيل المملوكة للغير، ومن بينها إنستاشوب، وناو ناو، وطلبات، وديليفرو.
. تنفيذ محلي استثنائي، مدعوم بقدرات تشغيلية وسلسلة إمداد متكاملة رأسياً يتم توظيفها على نحو جيد
o يعتمد نجاح المجموعة على قوة شبكتها العالمية للتوريد وحسن توظيفها لقدراتها التشغيلية وسلسلة إمدادها المتكاملة رأسياً، وإنشاء نموذج متكامل تماماً يصعب استنساخه.
o تدير المجموعة علاقاتها مع أكثر من 870 مورداً في 44 دولة، عبر شركاتها التابعة الكائنة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، مما يجعلها تمتلك سلسلة إمداد عالية الكفاءة، تساهم في خفض الهدر مع الحفاظ على مستويات قوية من توفر المنتجات في المتاجر.
o وحتى خلال جائحة "كوفيد-19"، استطاعت المجموعة الحفاظ على توفير المنتجات بالمتاجر بمعدل يتراوح بين 84 % و94% طوال عامي 2020 و2021.
o بالإضافة إلى ذلك، تدير المجموعة مُنشأتين مركزيتين للإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تنتجان معاً حوالي 1,500 وحدة مخزون يومياً.
o وتستفيد المجموعة من قاعدة موظفيها الذين يعملون لديها لفترة طويلة، حيث قضى نحو 22% من موظفي المجموعة بدوام كامل أكثر من 10 سنوات لديها، كما في نهاية عام 2023.
o وقد ساهمت كل هذه العوامل في بلوغ متوسط إيرادات التجزئة للشركة 3,500 درهم إماراتي لكل متر مربع في عام 2022، مقارنة بمتوسط السوق الإماراتي البالغ 1,600 درهم إماراتي لكل متر مربع.
. سجل حافل بنمو المثل بالمثل، مع هوامش قوية تضمن تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومرنة
o تتمتع المجموعة بمعدلات نمو تاريخية قوية، حيث ارتفعت إيراداتها خلال عام 2023 لتصل إلى 2.87 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% منذ عام 2019، مدفوعةً باتساع معدل انتشار منتجات العلامات التجارية الخاصة ونمو الانتشار عبر الإنترنت، والنجاح في التعامل مع زيادة معدلات التضخم من خلال اتباع نهج استراتيجي في التسعير، وزيادة عدد المتاجر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
o يعود نمو سبينس إلى عدد من العوامل، بما فيها تحسن استغلال الموارد وكفاءة الإيرادات، والنمو الملموس في عدد المعاملات السنوية، وقدرات سلسلة الإمداد، واستقرار توفر المنتجات والربحية والهوامش القوية.
o ارتفع هامش الربح الإجمالي للمجموعة من 40,2% في عام 2021 ليصل إلى 42%. كما بلغ صافي الربح 254 مليون درهم
في عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 18,7% عن عام 2022.

. محفزات استراتيجية ضخمة تشجع النمو المستدام والربحية
o حددت المجموعة العديد من الطرق التي ستمكنها من تسريع وتيرة النمو المربح لأعمالها، ويشتمل ذلك على نمو المثل بالمثل للمتاجر الحالية، مدفوعاً بالنمو في السوق المستهدف والزيادة في العروض الجديدة للمجموعة من المنتجات الطازجة، وانتشار المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة والتجارة الإلكترونية.
o كما تسعى سبينس إلى توسيع شبكة متاجرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودخول سوق المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.
o ستقدم سبينس كلّاً من تطبيقي "المطبخ من سبينس"، وهو مفهوم جديد مبتكر لصالات تناول الطعام؛ و"سبينيس سويفت"، وهي منصة لخدمة التجارة الإلكترونية المحلية في عام 2024؛ وستواصل السعي لتحقيق الكفاءات التشغيلية، ومنها على وجه الخصوص، كفاءات سلسلة الامداد، ومراقبة التكاليف الثابتة، وزيادة الإنتاج داخل منشآت المجموعة وكفاءة الربح التشغيلية.
. فريق قيادة مخضرم يتمتع بعقلية المالك توجه جهود الاستدامة
. يتولى قيادة المجموعة فريق إدارة مخضرم يتمتع بخبرة تمتد في المتوسط لفترة 23 عام، يترأسهم السيد/ سونيل كومار في منصب الرئيس التنفيذي، والذي بدأ مسيرته المهنية في سبينس منذ 30 عاماً.
. ويدعمه في مهامه المسؤول المالي ونائب الرئيس التنفيذي، حيث يتمتعان بخبرة مهنية لمدة 23 و38 عام.

. طورت الشركة استراتيجية خاصة بالاستدامة تغطي جوانب رئيسية مختلفة، بما فيها عروض الأغذية الصحية والعضوية التي تدعم التغذية الجيدة، والالتزام بتحقيق صافي انبعاثات صفري لعملياتها بحلول عام 2040، فضلاً عن تنفيذ العديد من البرامج لتعزيز شفافية سلسلة الإمداد ومبادرات للحد من فقد وهدر الغذاء. إلى جانب فريق الإدارة القوي، أنشأت المجموعة أيضًا لجنة توجيهية للاستدامة.
. وتسترشد الإدارة بمجلس إدارة متمرس ومتنوع الخبرات، يلتزم بأعلى معايير حوكمة الشركات، ويترأسه المساهم المؤسس، ورئيس مجلس الإدارة السيد علي البواردي، من أبرز الشخصيات في قطاع التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أكد على تفانيه في العمل لتحقيق النجاح المستمر للمجموعة.
استراتيجية سبينس
تحقق سبينس إمكاناتها في النمو من خلال المحفزات الاستراتيجية التالية: (أ) نمو المثل بالمثل؛ (ب) وفرص النمو المتاحة في الإمارات؛ (ج) وفرص النمو المتاحة في السعودية؛ (د) وإطلاق مفهوم "المطبخ من سبينس"؛ (ت) والكفاءات التشغيلية. وقد حددت الشركة سوق البقالة الرئيسي ومحفز نمو المثل بالمثل الخاص بها، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 3.9% في سوق البقالة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2022 إلى 2028، ونمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8% لسوق الخدمات الغذائية في الإمارات، ليصل إلى 43 مليار درهم بحلول عام 2028 مقارنة بـ 29 مليار درهم في عام 2022. بالإضافة إلى نمو متوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% في سوق البقالة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن تشهد فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً من مساحة 38 مليون قدم مربع في عام 2022 إلى مساحة 46 مليون قدم مربع في عام 2033 (المصدر: كيرني)، أي ما يعادل مساحة 538 متجراً لسبينس بمساحة 16,000 قدم مربع لكل منها. وهذا يعني أن لدى الشركة فرصة نمو كبيرة لافتتاح متاجر إضافية والاستحواذ على حصة أكبر في سوق الإمارات. وستركز استراتيجية سبينس للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة على دبي، وذلك من خلال افتتاح متاجر "سبينس" و"ويتروز"، وعلى أبوظبي من خلال افتتاح متاجر "ويتروز". وتشمل متاجر سبينس الثلاثة الجديدة المخطط لافتتاحها خلال عام 2024 في دبي: متجر سبينس في الخوانيج، ومتجر سبينس في شوبا، ومتجر سبينس في المرابع العربية 3.

أما بالنسبة لفرص النمو المتاحة في السعودية فهي تعد فرصة جذابة للتوسع الدولي، حيث من المتوقع أن تشهد هذه الفرص نمواً لتصل بذلك إلى 86 مليون قدم مربع بحلول عام 2033 (المصدر: كيرني)، أي ما يعادل مساحة ما يقارب 1,190 متجراً لسبينس بمساحة 16,000 قدم مربع لكل منها. ويدعم فرص النمو هذه عددٌ من المحفزات الهيكلية في المملكة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان الأثرياء في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4% خلال الفترة من 2022 إلى 2028، بالإضافة إلى مساعي المملكة لأن تكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030. وتمتلك المجموعة باقة متقدمة ومحددة من المتاجر المخطط لها لعام 2024، مع خطة لافتتاح متجر واحد خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024 بمساحة 43,465 قدم مربع في "لا سترادا" (الرياض)، فضلاً عن التخطيط لافتتاح ثلاثة متاجر أخرى.
ومن خلال الاستفادة من فرصة النمو الكبير المتاحة في سوق الخدمات الغذائية في الإمارات، تعتزم المجموعة إطلاق وتنفيذ مفهوم "المطبخ، من سبينس"، وهو أول مفهوم لصالة طعام مستقلة لمواكبة التوجهات المفضلة السائدة بالسوق. كما تمتلك المجموعة موقعين مؤكدين لتنفيذ مفهوم "المطبخ، من سبينس" أحدهما في دبي مول، سيتم افتتاحه في الربع الثاني من عام 2024؛ والثاني في "كريك هاربور"، من المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من عام 2024، ولا يزال هناك موقع ثالث قيد المناقشة.تتطلع المجموعة لتحفيز النمو من خلال الارتقاء بالكفاءات التشغيلية، وتحفيز كفاءة الربح التشغيلية من خلال الانتشار المتوازن. وتخطط المجموعة لبدء تشغيل منشأة إنتاج جديدة في 2027 في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تهدف إلى الجمع بين قدرات منشأتي الإنتاج الحاليتين، وتنمية حصة وحدات المخزون التي تنتجها المجموعة من خلال إنتاج فئات جديدة. وتهدف أيضاً إلى زيادة مشاركة المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، مع تحسين أنشطة التوريد، والسعي لتحسين الاكتفاء الذاتي، من خلال ما وضعته من خطط للاستثمار في قدرات التوريد في أوروبا.
أبرز النتائج المالية
السنة المالية 2021 السنة المالية 2022 السنة المالية 2023
الإيرادات 2,523 2,630 2,871
اجمالي الربح 1,013 1,085 1,205
هامش اجمالي الربح 40.2% 41.3% 42.0%
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
المعدلة 472 503 562
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 18.7% 19.1% 19.6%
الربح للسنة 192 214 254
هامش صافي الربح 7.6% 8.1% 8.9%
معدل تحويل التدفق النقدي الحر 98.1% 59.6% 92.9%
جميع هذه الأرقام بالمليون درهم إماراتي
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