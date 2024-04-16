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الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

4/16/2024 2:06:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، إذ تلاشت موجة صعود مبكرة بفضل تقرير قوي لمبيعات التجزئة أمام قفزة في عوائد سندات الخزانة ومخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران و"إسرائيل".
ومع تعافي مؤشر ستاندرد آند بورز من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 31 يناير في الجلسة الماضية، بدأت الأسهم تعاملاتها على ارتفاع جزئيا بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في مارس.
كما قدمت مكاسب في بعض الأسهم المالية بعد إعلان نتائجها الفصلية، مثل جولدمان ساكس، الدعم في بداية التعاملات، لكن المكاسب تلاشت بسبب المخاوف من احتمال استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع وصول السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.
ووفقا للبيانات الأولية، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز بما يصل إلى 61.79 نقطة، أو 1.21 %، ليغلق عند 5061.62 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 289.93 نقطة بنسبة 1.79 % إلى 15885.17 نقطة.
كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 250.63 نقطة، أو 0.66 %، إلى 37735.24 نقطة.













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