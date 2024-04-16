ما احتمالات تدخل الناتو في المواجهة بين إسرائيل وإيران؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استبعد الخبير وانغ جي بين، التدخل المباشر لـ"الناتو" في المواجهة بين إيران وإسرائيل، معتبرا أن هذا الاحتمال ضئيل ما دام رد إسرائيل معتدلا.وقال الباحث البارز في مركز التحليل الصيني "تايهي" لوكالة "نوفوستي": سيكون لهذا تأثير (على المنطقة)، لكنه لن يكون كبيرا جدا.

وأشار في البداية إلى أن الضربة الجوية الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل تشير بأن الوضع في الشرق الأوسط الآن لا يتوقف بصورة أساسية على إسرائيل وحركة حماس، بل على إسرائيل وإيران، وهما دولتان إقليميتان .

وبحسب رأيه فإن "النزاع في الشرق الأوسط آخذ بالتصاعد".

ثانيا، يشير الخبير، إلى أن كلا من إيران وإسرائيل أظهرتا بعض ضبط النفس، "وإذا نظرتم من الجانب الإيراني، فلم يكن بوسع طهران إلا أن ترد على حقيقة أن إسرائيل قصفت قنصلية بلادها (في دمشق) وهو ما أدى إلى مقتل بعض الأشخاص".

وقال: "في حال لم يكن هناك رد، فإن ذلك سيضر بسمعة إيران ومكانتها كقوة إقليمية ودولة كبرى في العالم".



وتابع الخبير الصيني: "ولكن إيران لا تسعى حتما إلى الخصام، فقد أجلت هجومها الجوي الانتقامي على إسرائيل لعدة أيام، ما أعطى إسرائيل الوقت على ما يبدو للاستعداد. وكان حجم الضربات الجوية والأضرار الناجمة عنها محدودا".

روسيا اليوم