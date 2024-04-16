الولايات المتحدة.. حريق بمصنع للقذائف المخصصة لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام الأمريكية باندلاع حريق بمصنع في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يصنع قذائف المدفعية من عيار 155 مم لأوكرانيا.



وبحسب أطلس نيوز، فإن المصنع واحد من سبعة مصانع تنتج الذخائر والعتاد للجيش الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أنه "اندلع حريق كبير في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت ولاية بنسلفانيا في مصنع ذخيرة الجيش في سكرانتون".



وأكدت الشركة المالكة للمصنع "جنرال ديناميكس" وقوع حريق في المصنع.

وجاء في منشور المصنع: "تم إخماد حريق طفيف في المصنع ولم تقع إصابات".

ونشر شهود عيان صورا للمصنع الذي كان يتصاعد منه دخان أسود.



وتصف صحيفة "واشنطن بوست" مصنع سكرانتون للذخيرة، كأحد المنشآت المشاركة في إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 مم للجيش الأمريكي، بأنه "مرتكز" لجهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



من جهتها قالت مجلة "National Defense" أن مصنع سكرانتون تم تحديثه خصيصا لإنتاج القذائف لأوكرانيا.



وقبل الأزمة الأوكرانية كان ينتج في المتوسط سبعة آلاف قذيفة مدفعية شهريا ومن المتوقع أن ينتج بحلول عام 2027، 35 ألف قذيفة شهريا.

RT