ارتفاع أسعار النفط عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، اليوم الثلاثاء، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن "إسرائيل" سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.56 دولار للبرميل.



وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 85.84 دولار للبرميل.



وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبيّن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

