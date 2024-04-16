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لليوم السادس .. الاحتلال يواصل عمليته البرية شمال النصيرات

4/16/2024 2:06:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال تواصل عمليتها البرية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، مشيرا إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المغراقة شمال المخيم أيضا.
والخميس الماضي قال جيش الاحتلال في بيان "مجموعة القتال التابعة للواء 401، ومجموعة القتال التابعة للواء ناحال، والوحدات الأخرى تحت قيادة الفرقة 162 بدأت حملة مباغتة لتدمير البنى التحتية في وسط قطاع غزة".
وحينها قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل "ملزمة بمواصلة القتال ضد الإرهاب وتعميق عملياتنا في رفح ودير البلح والنصيرات وقد بدأنا ذلك (..)".













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