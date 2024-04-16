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زلة لسان جديدة لبايدن!

4/16/2024 2:06:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدولة تشيكوسلوفاكيا التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على "دعمها لأوكرانيا ضد روسيا".

وخلال استضافة بايدن، 81 عاما، رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين، أخطأ في ذكر اسم بلاده، وسرعان ما صحح ذلك ليقول "الجمهورية التشيكية"، وهو خطأ آخر ينطبق عليه المثل الشهير "إجا يكحلها عماها"، حيث طلبت براغ تسمية الدولة باسم "التشيك" منذ تأسيسها الحديث.
وقال بايدن: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".
وأنهى انفصال تشيكيا وسلوفاكيا 75 عاما من دولة تشيكوسلوفاكيا، وهي فترة تخللتها 6 سنوات من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وشهدت أكثر من 4 عقود من الحكم الشيوعي كدولة تابعة للاتحاد السوفييتي.

روسيا اليوم

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