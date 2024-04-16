وفد رسمي أردني يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك وفد رسمي أردني يضم وزير المالية محمد العسعس ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأميركية واشنطن، وتستمر حتى السبت المقبل.ومن المقرر أن يشارك الوزيران ومحافظ البنك المركزي في عدة حوارات وجلسات ضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك.وتنطلق اجتماعات الربيع 2024، بعنوان (رؤية لإحداث التأثير) للتعرف على كيفية التصدي للتحديات العالمية على نحو مباشر، بما في ذلك الحلول اللازمة لزيادة التمويل والمعرفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والاستعداد والتأهب لمواجهة الأزمات في المستقبل.وعُقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لاجتماعات الربيع 2024، حيث تناول رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا التحديات العالمية الملحة وتواصل مع الصحفيين من جميع أنحاء العالم.



وفي 17 نيسان - الحدث الأبرز - سيكون فعالية للتعرف على ما هو مطلوب لتوسيع نطاق الحلول وزيادة الاستثمارات التي ستساعد على توفير الكهرباء لملايين الأفارقة وإحداث تحول في الاقتصادات الأفريقية.

وفي 18 نيسان، تنطلق في الاجتماعات فعالية يناقش فيها الخبراء كيف يمكننا المساعدة في ضمان زيادة خدمات الرعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة على مستوى العالم لمزيد من الناس.

