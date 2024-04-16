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الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل

4/16/2024 2:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن الفاخوري من منطقة واد الجوز في الخليل، والطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ (21 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية في المدينة.














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