الاحتلال يعتقل شابين من مدينة الخليل
التاريخ
4/16/2024 2:06:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن الفاخوري من منطقة واد الجوز في الخليل، والطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ (21 عاما) من منزله في المنطقة الجنوبية في المدينة.
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