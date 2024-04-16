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تونس والناتو يبحثان تعزيز التعاون والتصدي للتحديات

4/16/2024 2:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث وزير الدفاع التونسي عماد ممّيش التعاون بين تونس وحلف الناتو مع رئيس اللجنة العسكرية للحلف، الأميرال روب باور.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم الاثنين، أن الجانبين بحثا "سبل تعزيز آليات التعاون وتوسيع مجالاته".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التونسية أن الوزير ممّيش نوه خلال اللقاء بالتطور الذي يشهده التعاون مع الناتو، "بما ساهم في بناء قدرات الدفاع لدى القوات المسلحة التونسية، خاصة بعد منح تونس صفة حليف رئيسي من خارج الحلف منذ سنة 2015".
وأضاف البيان أنه "أبرز حرص الوزارة على الاستفادة من آليات الشراكة المتعددة الجوانب مع الحلف، وتفعيل آليات التعاون معه في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل الخبرات في إطار الاحترام والثقة المتبادلة، وبما يخدم مصلحة الطرفين".
من جهته، أشاد باور بمستوى الشراكة بين تونس والناتو، و"بتطور قدرات الجيش التونسي في جميع الميادين العسكرية"، مؤكدا حرص الناتو على "تكثيف أشكال التعاون وتعزيز هذه الشراكة، ومواصلة العمل على الارتقاء بها وتوسيع دائرتها".

والتقى باور خلال زيارته لتونس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وبحث معه "التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسطي".
واتفق الجانبان على "تكثيف الحوار السياسي المنتظم" بين تونس والناتو وعلى "ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما على غرار الهجرة والتحولات المناخية ومكافحة الإرهاب".
RT

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