تونس والناتو يبحثان تعزيز التعاون والتصدي للتحديات

والتقى باور خلال زيارته لتونس وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، وبحث معه "التحديات الكبرى التي تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط وسبل التعاطي معها في إطار الحوار المتوسطي". واتفق الجانبان على "تكثيف الحوار السياسي المنتظم" بين تونس والناتو وعلى "ضرورة إدماج محاور تعاون جديدة بينهما على غرار الهجرة والتحولات المناخية ومكافحة الإرهاب". RT

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