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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية للسودان

4/16/2024 2:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت سيؤول نيتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 12 مليون دولار للسودان والدول المجاورة، في إطار الجهود الدولية لدعم دول المنطقة.\

وأضافت الوزارة في بيان صحفي: "ستواصل حكومتنا الانضمام إلى الجهود الدولية لمساعدة الدول التي تعاني من الأزمة الإنسانية المستمرة كعضو مسؤول في المجتمع الدولي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025".
وأعلن السفير الكوري الجنوبي لدى فرنسا، تشوي جيه-تشول، الخطة يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) خلال مؤتمر إنساني دولي في باريس، حيث أعرب عن "مخاوفه من تدهور الوضع في الخرطوم".
وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن "حوالي 8.6 ملايين شخص نزحوا داخل السودان وخارجه بسبب القتال الحالي".
وجمع المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة، الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وزراء وممثلي 58 دولة لدعوة الأطراف المتحاربة إلى وضع حد للأعمال العدائية، بعد عام من اندلاع الصراع السوداني.

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