الرئيس الصيني يستقبل المستشار الألماني في بكين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس شي جين بينغ استقبل اليوم الثلاثاء في بكين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل بزيارة إلى الصين تستغرق 3 أيام.وزار شولتس مدينتي شنغهاي وتشونغتشينغ، وسيجري في بكين محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث العلاقات التجارية والنزاع في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.



من جهتها قالت الحكومة الألمانية إن زيارة شولتس إلى الصين ستتمحور حول التحديات الجيوسياسية واستراتيجيا التنمية، والعلاقات الاقتصادية.



ويقوم شولتس بزيارة إلى الصين في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري وجرت الزيارة السابقة لشولتس إلى الصين في نوفمبر 2022.

RT