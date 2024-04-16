وزارة الثقافة تقيم فعالية للإحتفال باليوم الوطني للعلم

وزارة الثقافة تقيم فعالية للإحتفال باليوم الوطني للعلم
التاريخ
4/16/2024 2:06:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تقيم وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء فعالية للاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني بعنوان "عَلَمُنا_عَالٍ"
ودعت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك " المواطنين لحضور الفعالية والاحتفال باليوم الوطني للعلم الاردني من الساعة 7 صباحا والى الـساعة 9 مساءً في متحف الحياة البرلمانية التابع للوزارة .
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