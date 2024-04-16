4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين واحتراق إحداها، على طريق شارع البترا في اربد، وتحديداً باتجاه دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا / مقابل محطة محروقات جت.

وقالت إدارة السير، إن العمل جارٍ على رفع أثار الحادث، فيما تقوم كوادر السير بتسيير حركة المركبات.

ودعت الإدارة السائقين إلى اتباع إرشادات رقباء السير في الموقع .













