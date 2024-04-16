4 إصابات وحريق مركبة بحادث تصادم على شارع البترا في إربد - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم، إثر حادث تصادم، وقع بين مركبتين واحتراق إحداها، على طريق شارع البترا في اربد، وتحديداً باتجاه دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا / مقابل محطة محروقات جت.
وقالت إدارة السير، إن العمل جارٍ على رفع أثار الحادث، فيما تقوم كوادر السير بتسيير حركة المركبات.
ودعت الإدارة السائقين إلى اتباع إرشادات رقباء السير في الموقع .
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