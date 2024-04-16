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أغلبهم طلبة .. سيول تودي بحياة 16 شخصا في سلطنة عمان

4/16/2024 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل معظمهم تلاميذ، بسبب السيول التي شهدتها سلطنة عمان والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد.
وأفادت السلطات في بيان،"تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط."
وارتفعت الحصيلة إلى 16 شخصا بعد أن عثر الإثنين، على جثث 3 أشخاص وطفل.
وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.













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