أغلبهم طلبة .. سيول تودي بحياة 16 شخصا في سلطنة عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي 16 شخصا مصرعهم على الأقل معظمهم تلاميذ، بسبب السيول التي شهدتها سلطنة عمان والتي نجمت عن هطول أمطار غزيرة منذ الأحد.
وأفادت السلطات في بيان،"تسجيل 12 وفاة جراء إنجرافهم داخل مركباتهم، من بينهم مواطنان وأجنبي إضافة إلى تسعة تلاميذ في محافظة شمال الشرقية الواقعة على بعد حوالي 150 كلم من العاصمة مسقط."
وارتفعت الحصيلة إلى 16 شخصا بعد أن عثر الإثنين، على جثث 3 أشخاص وطفل.
وتشهد سلطنة عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت بسيول في مناطق عدة في شمال البلاد وشرقها.
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