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قطر تعلن تعطيل المدارس وتحويل التعليم عن بٌُعد اليوم

4/16/2024 1:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت وزارة التربية والتعليم القطرية أن يكون التعليم اليوم الثلاثاء، الموافق 16 أبريل 2024، تعليماً عن بُعد في جميع مدارس قطر في ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية حرصاً على سلامة الطلبة.
وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة "إكس" إنه في ضوء التحديثات الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني عن توقع هطول أمطار رعدية وحرصاً من الوزارة على سلامة الطلبة مع ضمان استمرار العملية التعليمية.
وأضافت يجب أن يكون التعليم اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعليماً عن بُعد للمدارس الحكومية من خلال نظام قطر للتعليم وللمدارس الخاصة من خلال المنصات التعليمية الخاصة بكل مدرسة.














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