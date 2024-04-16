تمديد ساعات عمل مترو دبي حتى الثالثة صباحاً
التاريخ
4/16/2024 1:00:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة الطرق و المواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي يوم 16 أبريل 2024، حتى الساعة 3:00 صباحاً ( اليوم التالي)
لتسهيل تنقل مستخدمي المترو خلال الأجواء الماطرة.
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