نتيجة لتعمق المنخفض الجوي.. أمطار الخير تعم أرجاء الإمارات

عمت أمطار الخير أرجاء الإمارات نتيجة لتعمق المنخفض الجوي الذي يؤثر على الدولة في هذه الأثناء.

ورصد المركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار المشاهدة

والتي توزعت بين أمطار غزيرة مع برق ورعد وبرد، وأمطار غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة مع برق ورعد، و«أمطار غزيرة»، و«أمطار متوسطة إلى غزيرة» و«أمطار متوسطة»، و«خفيفة إلى متوسطة» و«خفيفة».

وسجلت أقل درجة حرارة

على الدولة صباح هذا اليوم 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز الوطني للأرصاد اضطراب حالة الجو اليوم وغداً على مناطق مختلفة من إمارات الدولة، حيث تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

وأشار إلى أن الحالة الجوية الحالية بدأت من مساء أمس من المناطق الغربية، متقدمة باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وبين المركز أنه اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح الغد، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار تكوّن السحب من بعد ظهر غد في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، كما تقل السحب تدريجياً ليلاً.

تحذير

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.



العمل والدراسة عن بعد

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بأن يكون العمل عن بُعد يوم غد الثلاثاء الموافق 16 أبريل، لموظفي حكومة دبي والمدارس الخاصة في دبي، نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

ويشمل القرار موظفي جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل. وأكدت الجهات المعنية في دبي الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة والتقلبات المصاحبة لها، كما أكدت اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمتابعة وتقييم ظروف الأحوال الجوية، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

الى ذلك، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في المدارس الخاصة اليوم في كل منها، نظراً لتأثير الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.

كما أعلن الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة وعجمان استمرار الدراسة عن بعد غداً، فيما قررت الشارقة إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي.

وأعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تحويل العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

نظام الجامعات

وأعلنت كليات التقنية العليا وجامعة زايد والجامعات الخاصة في دبي تحويل الدراسة «عن بعد» اليوم، وأخطرت الجامعات طلبتها بذلك، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات للتأكد من تفعيل منصاتها الإلكترونية لضمان سير العملية الأكاديمية على الوجه الأكمل.

جاهزية

أكدت قيادات شرطية جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وتخصيص فرق مرورية ودوريات لتوفير اقصى مستويات السلامة على مختلف الطرق وتسهيل حركة المركبات عليها والاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى تجنب أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، مشددة على ضرورة اتباع إرشادات السلامة المرورية، وأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعات على الطرق، وتجنب ارتياد البحر والشواطئ، في وقت دعت فيه إلى الامتثال التام للقوانين واللوائح المرورية، والتقيد بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من أجهزة الشرطة والجهات المختصة في الدولة والتحلي بالمسؤولية المجتمعية، تجنباً لحدوث أي مخاطر محتملة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ورفعت شرطة الإمارة مستوى استعداداتها لمواجهة حالات الطوارئ بسبب هطول الأمطار، من خلال مضاعفة عدد الفرق المرورية والدوريات في جميع الشوارع والتقاطعات الرئيسة في الإمارة، حيث تعمل معظم الدوريات على تنظيم حركة السير وفض الازدحام المروري وحالات التدخل السريع، كما يعمل مركز القيادة والسيطرة، على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال المكالمات والعمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

تدابير احترازية

وأعلن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من قبل الجهات المعنية في الإمارة للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة بشكل خاص.

ووجه النعيمي، خلال ترؤسه اجتماع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة بحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة للتباحث حول استعدادات وجاهزية الفرق للحالة الجوية المرتقبة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة على وجه الخصوص كافة الفرق المعنية لرفع نسبة الاستعداد والجاهزية بنسبة 100 % كما هو الحال بشرطة رأس الخيمة لحين انتهاء الحالة الجوية المتوقعة بما يحافظ على سلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين ويحد من الأضرار التي قد تنجم عن هذه الحالة.

وأضاف النعيمي: كما قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بعد لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري تحسباً للحالة الجوية وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية، مثمناً الجهود التي يقوم بها فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في رأس الخيمة في خدمة الجمهور والتنسيق القائم بين الجهات المختصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المحتملة وتحديد درجات التصعيد والإنذار للتعامل معها.

وتخلل الاجتماع استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة من الجهات المدرجة ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي وتعزيز أطر وسبل التنسيق والتعاون فيما بينها بما يضمن تقديمها الدور المطلوب منها وفق أعلى المعايير وبما يضمن استمراريتها ووضع السيناريوهات المتوقعة والبقاء على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تبعات وآثار الحالة الجوية التي تمر بها الدولة، مؤكداً استمرارية أعمال الرصد والمتابعة للحالة الجوية من قبل الجهات المختصة للوقوف أولاً بأول على أية مستجدات تتطلب إجراءات وخطوات محددة تسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومؤسساته ومكتسباته الوطنية.

وأكد النعيمي، استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الكامل لتوفير كافة أشكال الدعم اللازم طيلة فترة الحالة الجوية المرتقبة وتذليل أية عقبات في سبيل إنجاح جهود الفريق والحفاظ على سلامة وأرواح الجمهور وممتلكاتهم الخاصة والعامة التي تقع على رأس قائمة أولوياتها، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع التوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والتقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

قيادة آمنة

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه. وناشدت مرتادي البحر والشواطئ خلال هذه الفترة بضرورة التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ، ودعت جميع المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

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