شرطة دبي تقدم إرشادات للقيادة الآمنة أثناء المطر

قدمت شرطة دبي مجموعة من إرشادات السلامة المرورية مع استمرار هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الإمارة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق في هذه الأجواء.

وأشارت شرطة دبي إلى أن القيادة الآمنة أثناء المطر تتطلب مزيداً من الانتباه والحيطة وتوقع أخطاء الآخرين إلى جانب إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة والتي تساهم في الحد من الحوادث المرورية.





أهم إرشادات السلامة المرورية:

-استخدم المصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه.

-تأكد من سلامة المكابح بعد عبور تجمع المياه.

-ابتعد من الوديان أثناء سقوط الأمطار.

-تأكد من سلامة مساحات الزجاج.

-خفف السرعة وابتعد عن حافة الطريق.

-استخدم مفتاح الهواء الخارجي لتجنب تشكل البخار.

-تابع أخبار الطقس من المصادر الرسمية فقط.

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