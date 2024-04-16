شرطة دبي تقدم إرشادات للقيادة الآمنة أثناء المطر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدمت شرطة دبي مجموعة من إرشادات السلامة المرورية مع استمرار هطول أمطار الخير على مختلف مناطق الإمارة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق في هذه الأجواء.
وأشارت شرطة دبي إلى أن القيادة الآمنة أثناء المطر تتطلب مزيداً من الانتباه والحيطة وتوقع أخطاء الآخرين إلى جانب إجراءات السلامة الخاصة بالقيادة الآمنة والتي تساهم في الحد من الحوادث المرورية.
أهم إرشادات السلامة المرورية:
-استخدم المصابيح بإضاءة منخفضة للتنبيه.
-تأكد من سلامة المكابح بعد عبور تجمع المياه.
-ابتعد من الوديان أثناء سقوط الأمطار.
-تأكد من سلامة مساحات الزجاج.
-خفف السرعة وابتعد عن حافة الطريق.
-استخدم مفتاح الهواء الخارجي لتجنب تشكل البخار.
-تابع أخبار الطقس من المصادر الرسمية فقط.
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