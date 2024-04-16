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استشهاد 6 صحفيين في غزة الشهر الماضي

4/16/2024 12:05:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن 6 صحفيين استشهدوا و9 آخرين أصيبوا إصابات دامية خلال شهر مارس/آذار الماضي بسبب "جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح بيان للنقابة أن 3 صحفيين استشهدوا باستهداف منازلهم بالقصف، و3 بالرصاص وشظايا الصواريخ، في حين أصيب 9 صحفيين بجروح دامية نتيجة الإصابة بشظايا الصواريخ والرصاص، مما أدى إلى بتر أطراف بعضهم، في حين لا يزال البعض الآخر في حالة خطيرة وصعبة نتيجة الإصابات.














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