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منظمة حقوقية: الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة

4/16/2024 12:05:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 3 آلاف فلسطيني من القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وأضاف أن "هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم".
وأشار المركز إلى "تحويل الاحتلال 300 معتقل من غزة، بينهم 10 أطفال، للتحقيق في قضايا أخرى على سجني عسقلان وعوفر".
وأكد أن "المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق".













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