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قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل 5 شبان

4/16/2024 12:05:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، وشنت حملة اعتقالات فيها.
وأوضحت مصادر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من المركبات العسكرية الحي الشرقي في المدينة، واعتقلت كلا من: عز الدين الزرعيني، محمد العجاوي، رامي العجاوي، فادي الصوص، وصبحي الجعفر بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما قامت بتخريب الممتلكات وعدد من المركبات في الحي.
كما اقتحم جيش الاحتلال عددا من أحياء المدينة عرف منها: حي البساتين، والمراح، وشارع الناصرة، كما تواجدت قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الرازي، واندلعت مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن أي إصابات.













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