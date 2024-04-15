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الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بإيقاف إطلاق النار في غزة

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين التزام بلاده بالسعي من أجل التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر حيث يشن الاحتلال الاسرائيلي حربا مستمرة منذ ما يزيد على سبعة أشهر.
وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في البيت الأبيض "إننا ملتزمون بإيقاف إطلاق النار الذي سيعيد الأسرى إلى ديارهم ويمنع أي صراع من الانتشار إلى ما هو أبعد مما هو عليه بالفعل" في الوقت الحالي.
وأضاف بايدن "نحن ملتزمون أيضا بأمن موظفينا وشركائنا في المنطقة بما في ذلك العراق".
ومنذ مطلع مارس الماضي أصبحت الإدارة الأمريكية تدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بعد أن ظلت ترفض ذلك على مدى خمسة أشهر الأولى من حرب الاحتلال الحالية على قطاع غزة.
وجاء التغيير في الموقف الأمريكي بعد الضغوط السياسية والمظاهرات المستمرة في الولايات المتحدة إضافة إلى الغضب الذي عبر عنه المسلمون بالانتخابات الرئاسية التمهيدية في ولاية (ميشيغان) كما تزامن التغيير في الموقف الأمريكي مع تصاعد الخلافات بين واشنطن ورئيس الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدير الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يصر على عرقلة المساعدات الإنسانية واستمرار قتل المدنيين وتجويعهم في القطاع المحاصر. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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