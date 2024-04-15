الرئيس الأمريكي يؤكد التزام بلاده بإيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 4 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين التزام بلاده بالسعي من أجل التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر حيث يشن الاحتلال الاسرائيلي حربا مستمرة منذ ما يزيد على سبعة أشهر.
وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في البيت الأبيض "إننا ملتزمون بإيقاف إطلاق النار الذي سيعيد الأسرى إلى ديارهم ويمنع أي صراع من الانتشار إلى ما هو أبعد مما هو عليه بالفعل" في الوقت الحالي.
وأضاف بايدن "نحن ملتزمون أيضا بأمن موظفينا وشركائنا في المنطقة بما في ذلك العراق".
ومنذ مطلع مارس الماضي أصبحت الإدارة الأمريكية تدعو إلى إيقاف إطلاق النار في غزة بعد أن ظلت ترفض ذلك على مدى خمسة أشهر الأولى من حرب الاحتلال الحالية على قطاع غزة.
وجاء التغيير في الموقف الأمريكي بعد الضغوط السياسية والمظاهرات المستمرة في الولايات المتحدة إضافة إلى الغضب الذي عبر عنه المسلمون بالانتخابات الرئاسية التمهيدية في ولاية (ميشيغان) كما تزامن التغيير في الموقف الأمريكي مع تصاعد الخلافات بين واشنطن ورئيس الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدير الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يصر على عرقلة المساعدات الإنسانية واستمرار قتل المدنيين وتجويعهم في القطاع المحاصر. (النهاية)
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