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الأمين العام للأمم المتحدة يحث الإحتلال الإسرائيلي على عدم الرد بعد الهجوم الإيراني

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 4 (كونا) -- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين الإحتلال الإسرائيلي على عدم الرد بعد الهجوم العسكري الإيراني الأخير داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف الى ضبط النفس.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن غوتيريش قال خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "نحث إسرائيل على عدم الرد من أجل التخفيف من حدة التوترات في المنطقة".
وأعرب غوتيريش عن ارتياحه لوقف طهران المزيد من العمليات ضد الإحتلال الإسرائيلي داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الصراعات الإقليمية إلى مواصلة ضبط النفس.
من جانبه قال أمير عبداللهيان إنه "لم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني بعد قصفه القنصلية الإيرانية وعدم إدانته من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأضاف عبداللهيان أن "طهران كانت قادرة على توسيع نطاق عملياتها لكنها استهدفت فقط القواعد العسكرية للإحتلال الإسرائيلي التي تم من خلالها مهاجمة القنصلية".
وكانت إيران شنت يوم السبت الماضي هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)

م و / ر ج



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