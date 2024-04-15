الأمين العام للأمم المتحدة يحث الإحتلال الإسرائيلي على عدم الرد بعد الهجوم الإيراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 4 (كونا) -- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين الإحتلال الإسرائيلي على عدم الرد بعد الهجوم العسكري الإيراني الأخير داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف الى ضبط النفس.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن غوتيريش قال خلال إتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان "نحث إسرائيل على عدم الرد من أجل التخفيف من حدة التوترات في المنطقة".
وأعرب غوتيريش عن ارتياحه لوقف طهران المزيد من العمليات ضد الإحتلال الإسرائيلي داعيا جميع الأطراف المنخرطة في الصراعات الإقليمية إلى مواصلة ضبط النفس.
من جانبه قال أمير عبداللهيان إنه "لم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع المشروع ومعاقبة الكيان الصهيوني بعد قصفه القنصلية الإيرانية وعدم إدانته من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأضاف عبداللهيان أن "طهران كانت قادرة على توسيع نطاق عملياتها لكنها استهدفت فقط القواعد العسكرية للإحتلال الإسرائيلي التي تم من خلالها مهاجمة القنصلية".
وكانت إيران شنت يوم السبت الماضي هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)
م و / ر ج
MENAFN15042024000071011013ID1108098403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.