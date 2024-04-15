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نائب رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي الأوضاع في المنطقة

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 4 (كونا) –- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد العطية اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن آخر التطورات والأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العطية من الوزير أوستن دعا الجانبان خلاله إلى ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف وضرورة التهدئة وخفض التصعيد.
وكانت إيران نفذت السبت الماضي هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)

س س س / ر ج



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