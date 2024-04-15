نائب رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي الأوضاع في المنطقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 15 - 4 (كونا) –- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الدكتور خالد العطية اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن آخر التطورات والأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العطية من الوزير أوستن دعا الجانبان خلاله إلى ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف وضرورة التهدئة وخفض التصعيد.
وكانت إيران نفذت السبت الماضي هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف داخل الاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)
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