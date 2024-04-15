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امين عام الامم المتحدة: بعد عام من الحرب يجب الا ينسى العالم شعب السودان

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 – 4 (كونا) –- حذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من الصراع المدمر المستمر في السودان وتداعياته على المدنيين وذلك في ذكرى مرور عام من الحرب في البلاد.
وقال غوتيريش في تصريحات صحفية ان "ما يحدث أكبر من كونه صراعا بين طرفين متحاربين إذ إنه حرب تشن على الشعب السوداني ... إنها حرب على الالاف من المدنيين الذين قتلوا ... حرب على 18 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد وعلى مجتمعات تواجه التهديد المرعب بحدوث مجاعة خلال الشهور المقبلة".
واضاف ان "الهجمات العشوائية التي تؤدي إلى قتل واصابة وترهيب المدنيين قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" مشيرا الى مهاجمة قوافل الإغاثة ومستودعاتها والعاملين في المجال الإنساني وتعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي المتفشي.
ولفت الى نزوح اكثر من 8 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن الأمان موضحا ان 8ر1 مليون منهم عبروا الحدود إلى الدول المجاورة وبعد مرور عام على اندلاع الحرب يحتاج نحو 25 مليون شخص أي نصف سكان السودان إلى مساعدات إنسانية.
وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى التقارير الأخيرة حول تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر عاصمة شمال دارفور بعد مهاجمة الميليشيات الموالية لقوات الدعم السريع وإحراق قرى غرب المدينة ما أدى إلى حدوث نزوح جديد.
وحذر من أن "أي هجوم على الفاشر سيكون مدمرا للمدنيين وقد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في أنحاء دارفور كما من شأنه أن يقلب عمليات الإغاثة رأسا على عقب في منطقة على حافة المجاعة لأن الفاشر كانت دوما مركزا إنسانيا مهما للأمم المتحدة".
وشدد على ضرورة أن تسهل جميع الأطراف الوصول الآمن والعاجل بدون عوائق للعاملين في مجال الإغاثة والإمدادات الإنسانية عبر جميع الطرق المتاحة إلى الفاشر مؤكدا ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لضمان وصول أقصى قدر من المساعدات إلى دارفور وغيرها من المناطق المتأثرة.
وأكد غوتيريش أن جهود تحقيق السلام تعني مواصلة العمل على مسار الانتقال الديمقراطي في السودان بدعم وتمكين المدنيين ومنهم جماعات حقوق المرأة والشباب مشيرا الى ضرورة ان تكون تلك العملية "جامعة وتعكس كل الأصوات".
وشدد على انه سيواصل دعوة جميع الأطراف الى إلقاء السلاح وتلبية تطلعات الشعب السوداني لمستقبل يعمه السلام والأمن. (النهاية)

أ م م / ر ج



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