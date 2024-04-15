وزير الخارجية البريطاني: طالبنا إسرائيل بعدم الرد لأننا لا نريد إعادة ما حدث مؤخرا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 4 (كونا) -- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن بلاده طالبت الإحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي اجراء لأنها لا تريد إعادة ما حدث مؤخرا بشكل أوسع.
وقال كاميرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "العملية العسكرية الإيرانية كانت مقلقة جدا ونحن في نفس الوقت طالبنا إسرائيل بألا تتخذ أي إجراء لأننا لا نريد إعادة ما حدث مؤخرا بشكل أوسع".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية ان كاميرون أكد خلال الإتصال على ضرورة استمرار المشاورات بين طهران ولندن.
من جانبه قال أمير عبداللهيان إن "الأزمات التي تمر بها المنطقة تنبع من الدور المخرب للاحتلال الإسرائيلي" معربا في الوقت نفسه عن استغرابه "للدعم الواسع الذي تقدمه لندن لجرائم هذا الكيان والمجازر التي يرتكبها بغزة".
وأضاف أن "بلاده لن تسعى وراء التصعيد في المنطقة لكن لو أقدمت إسرائيل على أي مغامرة فإن رد طهران سيكون عاجلا وأوسع وأكثر قوة".
وكانت إيران شنت السبت الماضي "هجوما واسعا" بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)
م و / ر ج
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