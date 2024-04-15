Thursday, 18 April 2024 10:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية البريطاني: طالبنا إسرائيل بعدم الرد لأننا لا نريد إعادة ما حدث مؤخرا

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 15 – 4 (كونا) -- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين إن بلاده طالبت الإحتلال الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي اجراء لأنها لا تريد إعادة ما حدث مؤخرا بشكل أوسع.
وقال كاميرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "العملية العسكرية الإيرانية كانت مقلقة جدا ونحن في نفس الوقت طالبنا إسرائيل بألا تتخذ أي إجراء لأننا لا نريد إعادة ما حدث مؤخرا بشكل أوسع".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية ان كاميرون أكد خلال الإتصال على ضرورة استمرار المشاورات بين طهران ولندن.
من جانبه قال أمير عبداللهيان إن "الأزمات التي تمر بها المنطقة تنبع من الدور المخرب للاحتلال الإسرائيلي" معربا في الوقت نفسه عن استغرابه "للدعم الواسع الذي تقدمه لندن لجرائم هذا الكيان والمجازر التي يرتكبها بغزة".
وأضاف أن "بلاده لن تسعى وراء التصعيد في المنطقة لكن لو أقدمت إسرائيل على أي مغامرة فإن رد طهران سيكون عاجلا وأوسع وأكثر قوة".
وكانت إيران شنت السبت الماضي "هجوما واسعا" بالمسيرات والصواريخ على أهداف داخل أراضي الاحتلال الإسرائيلي ردا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري. (النهاية)

م و / ر ج



MENAFN15042024000071011013ID1108098400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث