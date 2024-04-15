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لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية تؤكد على الشراكة القوية بين البلدين

4/15/2024 11:33:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 4 (كونا) -- عقدت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية اليوم الإثنين اجتماعها الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم رئيس وزراء البلاد محمد شياع السوداني الذي التقى في وقت سابق من اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
وحسب بيان مشترك أمريكي ـ عراقي فقد "ترأس وفد جمهورية العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووفد الحكومة الأمريكية وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع لجنة التنسيق العليا وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008" مشيرا إلى أن ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق شاركوا في الاجتماع.
وأكدت واشنطن وبغداد "مجددا على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحاسم في الأمن والازدهار الإقليميين".
وأعرب الوفدان عن رغبتهما في "توسيع العلاقة بين بلدينا بما في ذلك بمجالات استقلال الطاقة والإصلاح المالي والخدمات للشعب العراقي وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية.. كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق".
وتطرقت نقاشات لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية إلى مواضيع الترابط الإقليمي بين العراق وجيرانه ودول الخليج خاصة في مجال الطاقة كما بحث الوفدان ملفات أخرى بينها الجهود العراقية المستمرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى تبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على الشعب العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة والعراق يستخدمان هذه اللجنة "كوسيلة لتحديد أولويات التعاون المستقبلي في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".
وأضاف ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "نناقش من خلال هذا المنتدى (اللجنة) أولوياتنا الثنائية المشتركة وشراكتنا بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك استقلال الطاقة والإصلاح المالي والمياه والمناخ والنقل وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية".
وأفاد مستند حقائق نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بأن اجتماع اللجنة "أكد على الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة والعراق.
وذكر المستند أن الولايات المتحدة "تظل الشريك الأكثر أهمية للعراق في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية حيث إنها ومنذ عام 2014 استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 5ر3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية والتنموية لمساعدة العراقيين على التعافي من الدمار الذي خلفه تنظيم (داعش) وتحقيق أهدافهم التنموية طويلة المدى".
وكانت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية قد عقدت في منتصف فبراير من العام الماضي اجتماعها الأول مع التركيز على "التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة وتغير المناخ". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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