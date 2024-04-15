لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية تؤكد على الشراكة القوية بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 4 (كونا) -- عقدت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية اليوم الإثنين اجتماعها الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم رئيس وزراء البلاد محمد شياع السوداني الذي التقى في وقت سابق من اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
وحسب بيان مشترك أمريكي ـ عراقي فقد "ترأس وفد جمهورية العراق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووفد الحكومة الأمريكية وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع لجنة التنسيق العليا وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لعام 2008" مشيرا إلى أن ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق شاركوا في الاجتماع.
وأكدت واشنطن وبغداد "مجددا على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحاسم في الأمن والازدهار الإقليميين".
وأعرب الوفدان عن رغبتهما في "توسيع العلاقة بين بلدينا بما في ذلك بمجالات استقلال الطاقة والإصلاح المالي والخدمات للشعب العراقي وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية.. كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق".
وتطرقت نقاشات لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية إلى مواضيع الترابط الإقليمي بين العراق وجيرانه ودول الخليج خاصة في مجال الطاقة كما بحث الوفدان ملفات أخرى بينها الجهود العراقية المستمرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى تبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على الشعب العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة والعراق يستخدمان هذه اللجنة "كوسيلة لتحديد أولويات التعاون المستقبلي في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".
وأضاف ميلر للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن "نناقش من خلال هذا المنتدى (اللجنة) أولوياتنا الثنائية المشتركة وشراكتنا بشأن مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك استقلال الطاقة والإصلاح المالي والمياه والمناخ والنقل وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية".
وأفاد مستند حقائق نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بأن اجتماع اللجنة "أكد على الشراكة القوية" بين الولايات المتحدة والعراق.
وذكر المستند أن الولايات المتحدة "تظل الشريك الأكثر أهمية للعراق في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية حيث إنها ومنذ عام 2014 استثمرت الولايات المتحدة ما يقرب من 5ر3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية والتنموية لمساعدة العراقيين على التعافي من الدمار الذي خلفه تنظيم (داعش) وتحقيق أهدافهم التنموية طويلة المدى".
وكانت لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية قد عقدت في منتصف فبراير من العام الماضي اجتماعها الأول مع التركيز على "التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة وتغير المناخ". (النهاية)
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