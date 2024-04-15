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المبعوث الاممي لليمن يحذر من العواقب الكارثية لجمود العملية السياسية

4/15/2024 11:33:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 4 (كونا) -- حذر المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الاثنين من "العواقب الكارثية" لجمود العملية السياسية في اليمن على المنطقة برمتها.
واعرب غروندبرغ في كلمة امام مجلس الامن الدولي عن قلقه من "التباعد المتزايد والواضح بين أطراف الصراع" في اليمن بدلا من تضييق الخلاف وبناء الثقة مشيرا الى ان "إبقاء العملية السياسية في غرفة الانتظار له عواقب كارثية على المنطقة برمتها".
وقال ان "شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام لم يعززا الأمل كما كان الحال في العامين الماضيين حيث ظلت الطرق مغلقة وبقي المعتقلون الذين كانوا يتطلعون لإمضاء العيد مع ذويهم رهن الاعتقال".
واضاف ان "الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الأطراف تهدد بمزيد من التشعب في النظام الاقتصادي بما في ذلك تفكك العملة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وعلى الجبهة العسكرية قال المبعوث الخاص إن الوضع لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالوضع قبل الاتفاق على هدنة وطنية في أبريل 2022 لكنه أشار إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تصعيدا للأعمال العدائية على عدة جبهات لاسيما في الضالع ولحج.
واكد ان "ما يحتاجه اليمنيون في نهاية المطاف هو وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني وتحسين الظروف المعيشية واستئناف عملية سياسية شاملة تشارك فيها بشكل هادف مجموعة واسعة من الأصوات بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة".
وحذر المبعوث الاممي من تداعيات عدم وقف إطلاق النار في غزة وعدم الوقف الكامل للهجمات من قبل الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية ومن قبل الولايات والمتحدة والمملكة المتحدة على أهداف عسكرية في مناطق نفوذ الحوثيين.
ورأى ان التطورات الاخيرة المتعلقة بايران والاحتلال الاسرائيلي تؤكد مدى إلحاح هذا الأمر داعيا المجتمع الدولي الى السعي لايجاد سبل للتعايش على أساس بناء الثقة والأمن المتبادل.
وشدد المبعوث الخاص على ضرورة عدم جعل حل الصراع في اليمن مشروطا بحل القضايا الأخرى قائلا "لا يمكننا المخاطرة بأن تصبح فرصة اليمن في السلام خسارة ثانوية فلقد عانى الشعب اليمني لفترة طويلة جدا بالفعل بما في ذلك 17 مليونا لا يزالون يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم". (النهاية)

أ م م / ر ج



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