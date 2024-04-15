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الاردن: سلاح الجو الملكي يزيد طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة

4/15/2024 11:33:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 4 (كونا) -- قال الجيش الأردني إن سلاح الجوي الملكي الأردني قام حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.
وأضاف الجيش الأردني في بيان أن هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام مجاله الجوي من قبل أي طرف ولأي غاية كانت نظرا لما تشكله من تعد على السيادة وما قد يهدد أمنه وسلامة مواطنيه.
ودعا الجيش الأردنيين الى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من شائعات من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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