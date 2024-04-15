الاردن: سلاح الجو الملكي يزيد طلعاته الجوية لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 4 (كونا) -- قال الجيش الأردني إن سلاح الجوي الملكي الأردني قام حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.
وأضاف الجيش الأردني في بيان أن هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام مجاله الجوي من قبل أي طرف ولأي غاية كانت نظرا لما تشكله من تعد على السيادة وما قد يهدد أمنه وسلامة مواطنيه.
ودعا الجيش الأردنيين الى ضرورة عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من شائعات من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. (النهاية)
ع م ن / ر ج
MENAFN15042024000071011013ID1108098397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.