ولي العهد البحريني ووزير الدفاع الامريكي يبحثان التطورات الاقليمية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 4 (كونا) -- بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ولي العهد البحريني استعرض مع وزير الدفاع الامريكي خلال اتصال هاتفي تعزيز الجهود الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وضبط النفس ووقف التصعيد.
واضافت ان الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وأهمية مواصلة الدفع بالشراكات الفاعلة والتنسيق المشترك. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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