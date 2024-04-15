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ولي العهد البحريني ووزير الدفاع الامريكي يبحثان التطورات الاقليمية

4/15/2024 11:33:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 4 (كونا) -- بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ولي العهد البحريني استعرض مع وزير الدفاع الامريكي خلال اتصال هاتفي تعزيز الجهود الهادفة إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وضبط النفس ووقف التصعيد.
واضافت ان الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وأهمية مواصلة الدفع بالشراكات الفاعلة والتنسيق المشترك. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



MENAFN15042024000071011013ID1108098396

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