موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ينفي صحة ما ذكره احد النواب بشأن رفع اسعار الوقود وان الحكومة قررت تطبيق هذه الزيادة ويقول ان الحكومة لم تتخذ قرارا في الموضوع بل تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته.
الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط 6 اشخاص بحوزتهم نحو 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة و158 قطعة حشيش حاولوا ادخالها للبلاد عن طريق البحر.
عمان - الجيش الأردني يثول إن سلاح الجوي الملكي الأردني قام حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.
واشنطن - مدينة (مانهاتن) بولاية (نيويورك) الأمريكية تشهد انطلاق محاكمة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي حيث يحاكم الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم تتعلق بالتلاعب بسجلاته المالية ومحاولة إخفاء علاقة شخصية قديمة مزعومة مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.
اسلام اباد - السلطات الأفغانية تعلن مصرع 50 شخصا على الأقل واصابة 36 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة والسيول التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأربعة الماضية والتي تسببت كذلك بتدمير نحو 700 هكتار من الأراضي الزراعية ونفوق نحو 400 رأس من الماشية. (النهاية) ر ج
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