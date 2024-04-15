موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ينفي صحة ما ذكره احد النواب بشأن رفع اسعار الوقود وان الحكومة قررت تطبيق هذه الزيادة ويقول ان الحكومة لم تتخذ قرارا في الموضوع بل تم إرجاؤه وتأجيل مناقشته.

الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن ضبط 6 اشخاص بحوزتهم نحو 26 ألف حبة من المؤثرات العقلية و20 كيلوغراما من مادة الشبو المخدرة و158 قطعة حشيش حاولوا ادخالها للبلاد عن طريق البحر.

عمان - الجيش الأردني يثول إن سلاح الجوي الملكي الأردني قام حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة.

واشنطن - مدينة (مانهاتن) بولاية (نيويورك) الأمريكية تشهد انطلاق محاكمة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي حيث يحاكم الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم تتعلق بالتلاعب بسجلاته المالية ومحاولة إخفاء علاقة شخصية قديمة مزعومة مع المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

اسلام اباد - السلطات الأفغانية تعلن مصرع 50 شخصا على الأقل واصابة 36 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة والسيول التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام الأربعة الماضية والتي تسببت كذلك بتدمير نحو 700 هكتار من الأراضي الزراعية ونفوق نحو 400 رأس من الماشية. (النهاية) ر ج