سلاح الجو الملكي يزيد طلعاته الجوية لمنع أي اختراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بأنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية؛ وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لموقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

--(بترا)

ل م/ف ج

16/04/2024 01:48:20

