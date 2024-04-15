سلاح الجو الملكي يزيد طلعاته الجوية لمنع أي اختراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 نيسان (بترا) - صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بأنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر اليوم الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي الأردني بزيادة طلعاته الجوية؛ وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لموقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
--(بترا)
ل م/ف ج
16/04/2024 01:48:20
MENAFN15042024000117011021ID1108098394
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