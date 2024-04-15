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جرحى بعملية طعن جديدة في سيدني والشرطة توقف المهاجم

4/15/2024 11:32:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت خدمات الطوارئ في استراليا إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا «إصابات لا تهدد حياتهم» بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب مدينة سيدني أمس.
وجاء هذا الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.
وأظهرت لقطات مصورة الهجوم الذي وقع خلال قداس في كنيسة آشورية، عندما اقترب رجل ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن بسكين، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.
وقالت خدمة الإسعاف الاسترالية لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الحادث وقع في كنيسة الراعي الصالح.
وأعلنت الشرطة اعتقال رجل عقب الحادثة، وقالت إن الإصابات «لا تمثل خطرا على حياة» الجرحى الذين قدمت لهم فرق الإسعاف العلاج.
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاسترالية أنها تحقق في الأسباب التي دفعت برجل يبلغ 40 عاما يعاني اضطرابا نفسيا، لاستهداف نساء بسكين كبير في مركز تجاري في سيدني وقتل ستة أشخاص وجرح 12 آخرين.
وبين القتلى خمس نساء، وكذلك معظم الجرحى.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم جويل كاوتشي وهو يتجول ويطارد ضحايا معظمهم من الإناث في مركز وستفيلد الكبير للتسوق عند تقاطع بونداي بعد ظهر السبت الماضي.
وقالت مفوضة شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز كارن ويب إن «الفيديوهات تتحدث عن نفسها، وهذا بالتأكيد أحد خيوط التحقيق بالنسبة لنا».
وأضافت ويب لهيئة البث الوطنية إيه بي سي «واضح بالنسبة لي وللمحققين، أن ذلك يثير الاهتمام، أي أن الجاني ركز على النساء وتجنب الرجال». وشددت على أن الشرطة ما زالت غير قادرة على معرفة ما كان يدور في ذهن المهاجم الذي أردته شرطية برصاصها. وأضافت «لهذا السبب من المهم الآن أن يخصص المحققون متسعا من الوقت للتحدث إلى من يعرفونه».

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